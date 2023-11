Paola Cortellesi da record. Il suo film “C’è ancora domani”, esordio alla regia, è un successo straordinario, col traguardo dei due milioni di spettatori vicino, per circa 13 milioni di incasso a tre settimane dall’uscita.

Ora la regista e attrice 49enne riceve l’abbraccio del pubblico, con un tour tra le sale italiane. Anche a Cagliari, dove Cortellesi è già stata salutata da un lungo applauso al cinema Odissea, al termine della proiezione. Sul palco, con lei, anche l’attrice Emanuela Fanelli.

In serata la conclusione della visita nel capoluogo isolano, con l’incontro coi spettatori dopo i titoli di coda dello spettacolo delle 20.30, al Notorious Cinema: «Sono molto contenta», spiega la regista a proposito del successo riscosso, «perché il film racconta anche il nostro oggi: so che anche tanti giovanissimi stanno andando a vedere il film. Perché sui diritti conquistati bisogna sempre vigilare. In alcuni Paesi si sta tornando indietro di cinquant'anni. Io ho goduto dei diritti conquistati anche per me, ma la cronaca ci racconta una non considerazione del femminile molto cruento».

