Ultimi preparativi al Teatro Lirico di Cagliari per le quattro serate dello spettacolo “È inutile a dire!”, nato dalla penna di Jacopo Cullin nella seconda metà del 2018 e portato all’esordio dall'attore e regista nel capoluogo isolano nella primavera del 2019.

Da domani, venerdì 26 luglio, a lunedì 29 sempre alle 21.30, Cullin porterà in scena le maschere di Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi 'e Proccu, affiancato dall’attore, amico e rodata spalla Gabriele Cossu, con le musiche del trio guidato da Matteo Gallus al violino, con Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso.

Quattro serate consecutive nel teatro più importante dell'Isola, dunque, che portano, soltanto nella città di Cagliari un vero e proprio record, a venti le repliche dell'opera capace di sbancare i botteghini in alcuni tra i teatri più importanti della penisola, dall’Ambra Jovinelli di Roma, al Teatro Manzoni di Milano, dal Teatro AncheCinema di Bari al Teatro Gioiello di Torino, e sui palcoscenici più prestigiosi della Sardegna.

“È inutile a dire!” nasce con la precisa volontà di esplorare e approfondire con sottile ironia e raffinata comicità le dinamiche relazionali che caratterizzano il nostro tempo, evidenziando i problemi e le fragilità da cui è afflitta la attuale società, dominata dalla precarietà delle relazioni e dalla costante crisi esistenziale che pervade l'essere umano.

Ed è anche un record che tutte le quattro serate si avviino verso un entusiasmante sold out: Cullin è uno dei pochissimi artisti sardi capace di richiamare tanti spettatori per uno spettacolo basato unicamente sulla genialità del protagonista e sulla capacità di far ridere anche se si torna a vedere lo show per la seconda o terza volta.

Jacopo Cullin è reduce da una stagione di grandi successi televisivi: l’anno scorso è apparso nel ruolo del brigadiere Ciappa nella commedia “Napoli milionaria!”, andata in onda con la regia di Luca Miniero su Rai 1 a dicembre mentre in primavera è tornato sul primo canale della Rai come co-protagonista nella terza stagione della serie tv “Le indagini di Lolita Lobosco”, affiancando Luisa Ranieri, con la regia di Renato De Maria.

Anche sul grande schermo ha riscosso consensi unanimi come protagonista di svariate pellicole molto apprezzate come “L’Arbitro” e “L’Uomo che Comprò la Luna” di Paolo Zucca, “La Stoffa dei Sogni” di Gianfranco Cabiddu e “La Buca” di Daniele Ciprì.

Tra gli ultimi impegni al cinema “Esterno Notte” di Marco Bellocchio nel 2022 dove ha interpretato il ruolo di Luigi Zanda.

Come regista ha realizzato numerosi cortometraggi premiati in diversi festival italiani, spot pubblicitari e campagne per il sociale, dirigendo nel 2013 il cortometraggio Special Olympics e Gigi Riva per l'apertura dei giochi estivi Special Olympics.

