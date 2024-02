Conquista il botteghino in Italia per il secondo weekend consecutivo l’ultimo capolavoro del maestro Yorgos Lanthimos “Povere Creature!”, dimostrando ancora una volta l’interesse del nostro pubblico per il cinema ricercato e allineandosi all’apprezzamento, tanto fra gli spettatori quanto nelle kermesse più prestigiose, che il titolo sta riscontrando sul fronte internazionale.

Dopo il conseguimento del Leone d’Oro alla Mostra di Venezia, due Golden Globe e le ancor più recenti candidature agli Oscar, la suggestiva storia di Bella Baxter, giovane donna riportata in vita grazie ad un rivoluzionario intervento chirurgico che le ha conferito una bizzarra personalità, mette in cassa 1,8 milioni di euro con la distribuzione in 575 sale e un incasso totale di oltre 4,7 milioni.

Un dato sicuramente degno di nota per questo suggestivo adattamento dell’omonimo romanzo di Alasdair Gray, che pare a tutti gli effetti una rilettura moderna del “Frankenstein” di Mary Shelley.

La commedia romantica dal retrogusto piccante “Tutti tranne te”, con protagonisti Sidney Sweeney e Glen Powell, si posiziona al secondo posto ricavando 1,7 milioni nell’ultima settimana per un totale di 3,7 milioni. Dopo il primo appuntamento, Bea e Ben sembrano aver trovato l’uno nell’altra la propria anima gemella, ma basta un sola notte infuocata per spegnere la passione. Trascorso un po’ di tempo, i due si ritrovano in Australia ospiti ad un matrimonio, e nel perseguire i propri interessi giocheranno a fingere la parte della coppia innamorata.

Scende in terza posizione il ritorno al cinema del duo comico I soliti idioti, intitolato per l’appunto “I soliti idioti 3 - il ritorno”. Pur non essendo riuscito a conquistare i giudizi della critica, specie per alcune gag ritenute decisamente sottotono, i guadagni di questa raccolta cinematografica dei personaggi più demenziali ed esilaranti nati dalle menti di Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli sembra aver ugualmente stabilito in sala cifre consistenti, chiudendo la scorsa settimana con ulteriori 768.000 euro che si aggiungono alla cifra complessiva di 3,1 milioni.

Una cocente delusione quella che sta invece riscontrando il nuovo spy movie diretto da Matthew Vaughn “Argylle - La super spia”, che a livello globale registra appena 35 milioni di incassi a fronte delle spese di produzione attestate ad oltre 200 milioni. Posizionandosi al quarto posto, esordisce in Italia con appena 402.000 euro e la trasmissione in 298 sale. Non avendo convinto neppure la critica, si tratterebbe del terzo insuccesso al botteghino per Apple dopo gli insoddisfacenti 218,4 milioni di dollari ottenuti con “Napoleon” e i 156,4 milioni con “Killers of the flower moon”. L’obiettivo di queste produzioni ad alto budget sembrerebbe quello di orientare la fruizione dalla sala cinematografica all’offerta streaming di Apple TV, ma è poco chiaro ancora quanto una scelta commerciale di questo tipo si dimostri sostenibile a lungo termine. Chiude la cinquina il capolavoro di Wim Wenders “Perfect Days”, opera delicata ed intimista che celebra una vita fatta di semplici abitudini, incarnata nel taciturno protagonista interpretato da Koji Yakusho. Il film trae spunto da un documentario sui bagni pubblici di Tokyo, che ne analizza in particolare l’architettura moderna ed elaborata. Vincitore della Palma d’Oro a Cannes per la miglior interpretazione maschile, il film mantiene ferma la sua posizione aggiungendo 372.000 euro all’importante somma complessiva di 4,3 milioni.

