Ambra Angiolini replica con i suoi legali alle accuse di Silvia Slitti, la wedding planner che sui social l’ha accusata di aver “occupato” casa sua dopo che sono scaduti i termini del loro contratto.

Gli avvocati dell’attrice e giudice di X Factor parlano di "lesione della privacy e dell’onorabilità".

Le "notizie diffuse nei post pubblicati sui social e ripresi da ulteriori network”, fanno sapere i legali, sono state “riportate in modo distorto e inappropriato con riferimento a una vicenda strettamente personale di cui si stanno occupando i legali delle parti coinvolte".

Silvia Slitti e il marito ex calciatore Giampaolo Pazzini avevano deciso di trasferirsi per un breve periodo di tempo in una località di mare, affittando per dieci mesi nel 2020 la casa di Milano ad Ambra e al suo allora compagno Massimiliano Allegri.

La cantante, questa l'accusa, alla scadenza dell’accordo e dopo la rottura con Allegri non ha lasciato l’abitazione in cui vive con la figlia Jolanda Renga. Ma le cose secondo Ambra non sarebbero andate così.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata