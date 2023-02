Riparte la programmazione al Teatro Doglio dopo gli appuntamenti del 2022: nella prima parte del 2023, la direzione del nuovo spazio per grandi eventi nel cuore di Cagliari, voluto dal patron Lorenzo Giannuzzi ed inaugurato da Giovanni Allevi poco più di un anno fa, ha puntato su 4 titoli di eccezionale richiamo.

Si parte domenica 19 febbraio con "La Famiglia Addams", una commedia musicale d’altri tempi e per tutte le età che aspetta gli appassionati del genere in un doppio spettacolo alle ore 11 e alle 16.

La prima apparizione di questa bizzarra famiglia risale al 1932, quando il fumettista Charles Addams pubblica una serie di vignette umoristiche sul settimanale The New Yorker.

Il successo planetario arriva negli anni ’60 con la serie televisiva girata in bianco e nero e andata in onda sulla ABC e, a seguire, in tutto il mondo compresa l’Italia.

L’adattamento per il teatro arriva dall’estro di Andrew Lippa, Marshall Brickman e Rick Elice nella divertentissima musical comedy, che esordisce nel 2010 a Broadway con Bebe Neuwirth e Nathan Lane nei panni dei bizzarri coniugi Morticia e Gomez Addams.

In Italia, è la prestigiosa Compagnia della Corona, in collaborazione con il Teatro Fanin di Bologna, a riportare in scena le vicende paradossali e dense di black humour di questa famiglia d’altri tempi.

Il 4 marzo alle 21 grande attesa per la voce straordinaria di Francesca Michielin per un concerto inserito nel tour “Bonsoir! - Michielin10 a teatro”, che celebra i 10 anni di carriera dell’artista in alcuni dei più importanti palchi d’Italia.

Il talento di Francesca Michielin viene scoperto grazie a X Factor, da cui esce vincitrice nella prima edizione del 2011.

Da lì una grande carriera: calca in più occasioni il palco di Sanremo fino ad arrivare seconda nel 2016 con il brano “Nessun grado di separazione” e nel 2021 con Fedez, sempre ad un soffio dalla vittoria, con "Chiamami per nome", subito schizzata in vetta alle classifiche, alle spalle di "Zitti e Buoni" dei Maneskin, mentre lo scorso anno partecipa nella veste di direttrice d'orchestra per il brano “Ogni volta è così” di Emma Marrone.

Un successo crescente quello di Francesca Michielin che durante la sua carriera ha vinto quattro Wind Music Awards e un Premio Lunezia, è stata candidata ai David di Donatello e ai Nastri D'Argento, oltre ad aver rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest del 2016.

Dal pop al grande jazz il passo è breve.

Blue Note Off, il format originale di Blue Note Milano nato con l’obiettivo di portare la grande musica jazz fuori dalla sede storica di via Borsieri, volerà per la prima volta in Sardegna in occasione della rassegna “Blue Notes in Cagliari” che porterà alcune stelle del firmamento musicale internazionale sul palco del Doglio.

Venerdì 24 marzo, il direttore artistico del Blue Note di Milano Nick the Nightfly sarà protagonista con il suo ultimo spettacolo “Hey! Mr. Bacharach” dedicato ai più grandi successi di Burt Bacharach, pianista, compositore e produttore discografico statunitense originario di Kansas City, riarrangiati dal maestro Gabriele Comeglio.

Ad accompagnare il famoso speaker ci saranno i suoi Friends con due special guest come Simona Bencini e Maggie Charlton.

Domenica 7 maggio sempre alle 21 il Teatro Doglio sarà pervaso dall’energia di Matthew Lee, pianista, compositore e carismatico performer.

Con il suo straordinario virtuosismo, questo talentuoso crooner ha saputo incantare il pubblico americano e non solo, fino a diventare un emblema dello spirito rock’n’roll e swing e a rappresentare per antonomasia la canzone d’autore italiana ispirata al mondo degli anni ’50 a stelle e strisce.

Con più di 1.200 concerti dal vivo e 7 album pubblicati, il mattatore della tastiera torna in Sardegna a distanza di alcuni anni dopo una serie di concerti sold out in prestigiosi festival isolani.

