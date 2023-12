Esattamente 57 anni fa – il 15 dicembre 1966 – fa moriva Walt Disney, il fondatore dell’omonima, celeberrima casa di produzione di fumetti, film e cartoni animati.

Ecco tre curiosità sul celebre “papà” di Topolino, ispiratore di un immenso universo dedicato alla fantasia e vincitore di ben 26 premi Oscar.

1) Walt Disney, classe 1901, non fu l’unico creatore di Mickey Mouse, alias Topolino, che fece le sue prime apparizioni negli anni Venti. A far nascere il personaggio, destinato a fare storia e a riscuotere successo in tutto il globo, contribuì anche Ub Iwerks, fumettista di origine tedesca.

2) Disney non fu, assieme a Iwerks, solo il “papà” di Topolino, ma ne fu anche il primo doppiatore. E fu lui a “donargli” per primo la voce in falsetto che viene mantenuta ancora oggi in tutti i film e le apparizioni del “topo più famoso del mondo”.

3) Nel 1959 uscì al cinema “La bella addormentata nel bosco”. Ma il lungometraggio animato si rivelò un vero e proprio flop. Tanto che si dice che Walt Disney giurò che la sua casa di produzione non avrebbe mai e poi mai fatto altre pellicole con protagoniste principesse. Dopo 30 anni, però, il veto venne fatto cadere, nonostante i dettami del fondatore, e comparve sul grande schermo “La sirenetta”, che divenne presto campione di incassi. Un successo senza il quale – forse – personaggi amatissimi come Pocahontas, Mulan ed Elsa non avrebbero mai visto la luce.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata