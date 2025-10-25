La comunicazione ufficiale del commissario straordinario dell’Asl è del 20 ottobre. I medici di famiglia che – in via straordinaria - stavano continuando a svolgere il loro servizio anche se in età di pensionamento, hanno avuto notizia della «revoca immediata dell’incarico» per via dell’arrivo dei colleghi che prenderanno il loro posto.

Un preavviso di pochi giorni che ieri mattina ha creato il caos al poliambulatorio di via Turati. Ad andare in pensione sono stati cinque medici di base e due pediatri, ognuno con oltre mille pazienti.

I pazienti sono stati avvisati nella tarda serata di giovedì che avrebbero dovuto cambiare medico di base e pediatra e così si sono riversati negli uffici appositi per sbrigare la pratica.

Molti si sono ritrovati con la necessità di dover fare delle ricette urgenti ma i disagi maggiori sono stati soprattutto per i pazienti Adi che devono ripresentare tutta la documentazione.

La processione davanti allo sportello dedicato è cominciata all’alba già prima che aprissero le porte del poliambulatorio.

L’articolo completo di Giorgia Daga su L’Unione Sarda oggi in edicola e sull’App L’unione Digital

© Riproduzione riservata