Nicola Lucchi è il candidato sindaco di Sassari del movimento civico che attualmente governa la città e di cui è ispiratore il primo cittadino uscente, Nanni Campus, col sostegno mai venuto meno di Antonello Peru e Sardegna Al Centro 20Venti.

Manca l'ufficialità, ma nelle scorse ore è arrivata l'investitura ufficiale da Campus, che già da tempo ha annunciato di non volersi ricandidare ma di non voler accantonare il progetto che nel 2019 l'aveva riportato a Palazzo Ducale dopo 14 anni, a svantaggio del centrosinistra e, soprattutto, dei partiti che a Roma sostengono il governo Meloni e che il 25 febbraio hanno supportato Paolo Truzzu come candidato presidente della Regione.

Lucchi, attuale assessore dell'Urbanistica e dello Sviluppo turistico, già nella prima giunta Campus tra il 2000 e il 2005, sarà annunciato la prossima settimana, mentre la presentazione avverrà a inizio aprile. La scelta dell'area civica conferma di fatto la frattura di cinque anni fa, ma Fratelli d'Italia e soci non stanno a guardare. Il nome su cui ci sarebbe già la benedizione della premier Giorgia Meloni è quello del rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti. Se la sua candidatura dovesse andare in porto, lascerebbe il rettorato con due anni di anticipo. Per la sua successione, Mariotti è pronto a lanciare la candidatura di Carlo Doria, professore universitario, già senatore e assessore regionale uscente della Sanità, esponente del Psd'Az.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata