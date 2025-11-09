«Le uniche due Regioni che si sono spostate in questi anni si chiamano Umbria e Sardegna e le abbiamo vinte noi non la destra. Per cui, anche se i bilanci si fanno alla fine, sono certa che vinceremo con Roberto Fico anche in Campania, e anche nelle altre Regioni. Sarà l'antipasto di quando nel 2027 andremo a battere queste destre e ridaremo una speranza al paese».

Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein al congresso nazionale dei giovani democratici.

Nel suo intervento davanti alla platea di giovani militanti dem, Schlein ha anche ricordato: «Abbiamo vinto in 24 capoluoghi su 38, facendo 7 a 0 nei capoluoghi di Regioni, continueremo a batterci con i nostri sindaci che incontreremo la settimana prossima in un grande evento sulle cose che loro stanno già facendo per riuscire a dimostrare che le nostre proposte sono concrete e migliorano la vita delle persone».

La leader Pd è tornata anche sulle questioni economiche e sulla legge di bilancio. «Saremo quelli che vogliono portare una parola fondamentale per la sinistra al centro del dibattito: la redistribuzione delle ricchezze, del potere, ma anche del tempo che è diventata una risorsa fondamentale».

Ancora, «c'è l'urgenza – ha detto Schlein – di invertire la rotta», perchè «aumentano le disuguaglianze e l'ascensore sociale è bloccato. Non possiamo accettare che sia questo il destino anche in Italia», ha affermato la segretaria, parlando anche degli Usa di Donald Trump e puntando il dito contro la premier Giorgia Meloni che ha «bloccato il salario minimo». Ma noi, ha concluso, «andremo avanti in questa battaglia».

