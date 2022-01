Silvio Berlusconi non ha ancora deciso se dare la propria disponibilità a correre per l’elezione a presidente della Repubblica. Lo ha riferito lo stesso ex premier nel corso dello zoom con i tre ministri, i sottosegretari e vertici di Forza Italia.

Dal canto proprio, i ministri azzurri hanno ribadito: “Qualsiasi scelta tu faccia noi l'appoggeremo sino alla fine”.

Mariastella Gelmini, a quanto si apprende, avrebbe espresso

qualche preoccupazione sui numeri, Mara Carfagna avrebbe

ricordato che gli attuali responsi sarebbero meno entusiasmanti di quelli rilevati da prima di Natale, tuttavia nessuno avrebbe chiesto al Cavaliere di esaminare un eventuale "passo di lato".

In queste ore la candidatura di Berlusconi è al vaglio dell’alleanza di centrodestra, con i leader che – riuniti in un vertice a distanza su Zoom – cercano di trovare una strategia comune in vista dell’avvio del voto per il successore di Mattarella, in programma lunedì 24 gennaio.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata