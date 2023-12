Una nuova lista civica a sostegno di Alessandra Todde è stata presentata questa mattina a Cagliari, in piazza Garibaldi, alla presenza della candidata del campo largo a trazione Pd-M5s, di esponenti della società civili e dell’associazionismo e di amministratori locali.

Il campo largo si allarga, dunque: “Noi con Alessandra Todde presidente” è il nome della lista.

«Questa è la dimostrazione che il campo largo non è semplicemente un'aggregazione legata ai partiti politici - ha spiegato la candidata -, ma è un contesto che sta comprendendo anche la società civile, un contesto di cambiamento profondo per un'alternativa vera per l'offerta politica che noi dobbiamo portare avanti e che si contrappone a questa destra che ci ha governato e che lascia la Sardegna in macerie».

La lista, hanno spiegato i promotori, è espressione di «un movimento politico spontaneo, che nasce dalla volontà del mondo civico di partecipare attivamente, creato col contributo di tecnici ed esperti».

Tra gli esponenti della nuova lista il sindaco di Uta Giacomo Porcu, gli avvocati cagliaritani Giovanni Dore e Luisa Giua Marassi.

Da Soru arrivano invece strali contro i rivali del centrosinistra: «Siamo divisi perché noi abbiamo un orizzonte totalmente diverso e una visione chiara: abbiamo un progetto e abbiamo a cuore quello che può succedere in Sardegna dopo queste elezioni. Ad altri della Sardegna non importa nulla e contano solo i giochi per le Europee e chi sarà il candidato premier tra quattro anni», ha detto ieri in un incontro organizzato dai Progressisti a Perfugas.

«Noi lasciamo traccia delle nostre idee su carta e in streaming, sempre disponibili per chi voglia conoscerle. Il programma di 5S/Pd chi l’ha visto? Fanno i dibattiti ma quando poi pubblicano i video mettono la musica a coprire quello che è stato detto», ha aggiunto, definendo M5s un movimento «di destra che non si occupa della Sardegna ma ha l’obiettivo di avere la supremazia della sinistra».

