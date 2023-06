"Mission impossible” per Giorgia Meloni. Che prima incontra Tom Cruise a Palazzo Chigi e poi vola a Parigi per incontrare Macron e dare una sterzata ai rapporti burrascosi con la Francia.

La star di Holliwood, a Roma per le riprese di “Mission Impossible 7”, ieri è stata ricevuta dalla presidente del Consiglio a Palazzo Chigi.

L’attore è arrivato nella sede del governo a bordo di una berlina di lusso con i vetri posteriori oscurati, seguita da un’altra auto e quattro van. Dopo un incontro di circa mezz’ora ha lasciato Palazzo Chigi.

«Lieta che la Capitale d'Italia sia protagonista dell'ultimo film di Tom Cruise. Oggi a Roma la prima mondiale. Le 'mission impossible' sono anche il nostro pane quotidiano al governo», ha scritto su Instagram Giorgia Meloni postando una foto con Tom Cruise.

Ma la vera “mission impossible” per la premier è quella di oggi. Giorgia Meloni per la prima volta varcherà la soglia dell’Eliseo per l’atteso faccia a faccia con Emmanuel Macron. L'occasione per volare a Parigi è in realtà quella del sostegno alla candidatura di Roma a ospitare l'Expo 2030.

Ma non si possono ignorare lo scontro frontale sui migranti e le pesanti accuse dei ministri francesi al governo italiano e alla stessa Meloni. Un rapporto da ricucire dunque: le diplomazie hanno lavorato fino all'ultimo per creare lo spazio, e preparare il terreno, per un bilaterale che assume un valore simbolico, nella speranza di una virata nelle relazioni Italia-Francia.

