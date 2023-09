Attacco choc della Lega alla Germania. Il vicesegretario del Carroccio Andrea Crippa, in un’intervista ad Affaritaliani.it, afferma che Berlino sta usando i migranti per destabilizzare i governi proprio come 80 anni fa Adolf Hitler utilizzava l’esercito.

«Stanno cercando di destabilizzare il Governo attraverso il finanziamento delle ong per riempirci di clandestini e far scendere il consenso del centrodestra in Italia», afferma Crippa.

Che poi azzarda un paragone chiamando in causa un argomento che a Berlino è tabù: «Ottant’anni fa – le sue parole – il Governo tedesco decise di invadere gli Stati con l’esercito ma gli andò male, ora finanziano l’invasione dei clandestini per destabilizzare i Governi che non piacciono ai socialdemocreatici».

«Sicuramente – continua Crippa – in Germania non vogliono né Salvini né Meloni e vorrebbero un governo tecnico, Monti o Draghi o chicchessia, o di sinistra, Schlein o altri. A Berlino fanno di tutto per mettere in difficoltà il Governo italiano nella speranza di farlo cadere. Ma falliranno come fallirono ottant’anni fa».

(Unioneonline/L)

