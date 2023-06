Dopo il funerale di Stato a Milano, commemorazione al Senato per Silvio Berlusconi, morto lo scorso 12 giugno all’età di 86 anni.

Nell’aula di Palazzo Madama si è svolta una seduta speciale, introdotta dal presidente Ignazio Larussa, con interventi di tutti i colleghi, sia di maggioranza che d’opposizione.

Ma non mancano le polemiche. Il MoVimento 5 Stelle ha infatti deciso di partecipare alla commemorazione in silenzio, senza fare interventi, suscitando le critiche del centrodestra.

«Per rispetto nei confronti della famiglia e della comunità politica che ha perso il suo leader, i parlamentari del MoVimento 5 Stelle siederanno sui banchi dell'opposizione. Allo stesso tempo però, senza alcuna forma di ipocrisia, e in linea con i nostri valori e la nostra storia, nessuno dei parlamentari prenderà la parola. Abbiamo già nei giorni scorsi espresso la nostra opinione rispetto alla storia politica di Berlusconi e su questo non abbiamo cambiato idea», si legge in una nota diffusa dai Senatori del Gruppo M5S.

