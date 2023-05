Seggi aperti per le elezioni amministrative in 595 comuni nelle regioni a statuto ordinario. In Sardegna e Sicilia invece si vota il 28 e 29 maggio, in Trentino e Valle d'Aosta il 21.

I seggi rimarranno aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede.

Saranno in tutto 6,3 milioni gli italiani che potranno votare già ora per eleggere il sindaco e rinnovare i consigli.

Tredici i capoluoghi di provincia (Ancona, unico capoluogo di regione, poi Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso e Vicenza). Tra questi sette sono amministrati dal centrodestra e cinque dal centrosinistra. La sfida è particolarmente accesa ad Ancona, Brescia, Vicenza e Siena.

L'eventuale turno di ballottaggio è previsto domenica 28 e lunedì 29 maggio.

