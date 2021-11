“Sette deputati sono positivi al Covid”.

È quanto si apprende da fonti parlamentari, che al momento non forniscono ulteriori dettagli.

Secondo le stesse fonti, si tratta di casi che sono stati riscontrati la scorsa settimana, e che nelle ultime ore i deputati in questione non sono stati presenti in aula a Montecitorio.

Dal canto proprio, il presidente della Camera Roberto Fico conferma, ma rassicura, spiegando che “c'è un monitoraggio costante degli enti preposti" e la "situazione Covid è sotto controllo". Lo stesso Fico ha poi precisato che i contagi non sono avvenuti alla Camera.

Intanto, sempre alla Camera, continua ad assistere alle sedute Sara Cunial, ex deputata del Movimento 5 Stelle, ora nel Gruppo Misto, ma dalla tribuna. Cunial, infatti, esponente no vax, non ha il green pass e con la sospensiva alla delibera dei questori sul certificato verde obbligatorio anche per il Parlamento ha avuto l’ok ad entrare in Aula, ma senza accedere al proprio banco.

E proprio dalla tribuna la stessa Cunial ha tuonato contro i colleghi: "Per un mese mi avete nominata senza che fossi presente e rispondo alle accuse che mi sono state lanciate. Dall'alto della mia posizione lancio l'arma più potente: vi perdono anche se mi state discriminando come mai è successo a nessuno in questa Aula. Trasformate – ha aggiunto Cunial prima che le venisse tolta la parola – i nostri diritti costituzionali in privilegi...".

