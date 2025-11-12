Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato i decreti di nomina dei nuovi presidenti di otto Autorità di Sistema portuale. Si completa così il passaggio istituzionale fondamentale per la governance dei rispettivi scali marittimi.

Come già noto, l’incarico di presidente AdSP Mare di Sardegna è andato a Domenico Bagalà, già commissario straordinario, mentre le altre nomine riguardano:

- Francesco Benevolo, presidente AdSP Mare Adriatico centro settentrionale

- Giovanni Gugliotti, presidente AdSP Mar Ionio

- Davide Gariglio, presidente AdSP Mar Tirreno settentrionale

- Raffaele Latrofa, presidente AdSP Mar Tirreno centro settentrionale

- Eliseo Cuccaro, presidente AdSP Mar Tirreno centrale

- Matteo Gasparato, presidente AdSP Mare Adriatico settentrionale

- Paolo Piacenza, presidente AdSP Mari Tirreno meridionale e Ionio

«Con queste nomine – si legge in una nota -, il Mit conferma l'attenzione verso il rafforzamento strutturale del sistema portuale italiano, fulcro della logistica, dell'interscambio marittimo e della competitività internazionale del nostro Paese. Il ministero e il governo ribadiscono l'impegno a garantire che tutti gli enti portuali del Paese possano operare al meglio, per evitare paralisi amministrative e favorire la massima efficienza del settore».

