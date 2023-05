Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 31 maggio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Sabrina Salerno: «Basta fake news, il mio seno non è rifatto». E posta sui social il referto del chirurgo con Guglielmo Niada social media manager del gruppo Unione Sarda

- Falso allarme bomba per sabotare il volo dell'ex fidanzato

- L'evoluzione degli emoji, ecco quella più utilizzata

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Lorenzo Piras

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 01 giugno 2023 con vice direttore Ivan Paone

