Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 10 ottobre di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Epik, l'app per creare foto in stile annuari anni '90, è la più virale del momento con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo UnioneSarda

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Angelica D'Errico

Estate senza fine: settembre 2023 è stato il mese più caldo di sempre

- Il riscaldamento globale ci farà perdere il sonno

- Il sonno perso non si recupera, consigli per dormire bene

- Il metodo scandinavo del sonno: come dormire bene con il partner

- Ora legale, addio per sempre?

- Algeria: un Paese che punta sulle energie rinnovabili

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 11 ottobre 2023 con Giulio Zasso

La recinzione dei reggiseni in Nuova Zelanda: un simbolo di protesta e di sensibilizzazione

© Riproduzione riservata