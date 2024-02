Stefano Birocchi – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 14 febbraio 2024 di La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12.30.

Ospiti della puntata e argomenti:

Flavio Soriga e Nicola Muscas – Scrittori: Per parlare della rassegna in programma a Su Tzirculu di Cagliari

Alessandra Marongiu – Organizzatrice della manifestazione “Via Alghero Shopping In Love”

Egidiangela Sechi – Giornalista Videolina per le anticipazioni del TG di Videolina

Barbara Laconi – Sindaca di Sadali, il paese è il rifugio perfetto per San Valentino

Enzo Asuni – Social Media Manager Gruppo Unione Sarda: Sanremo, le canzoni sulle piattaforme streaming.

