I Conti di Famiglia è la trasmissione di Radiolina condotta da Simona De Francisci e Giuseppe Deiana, dedicata all'impatto dell'economia sulle tasche dei sardi.

In questa puntata parliamo di tasso fisso o variabile.

Con gli aumenti dei tassi decisi dalla Bce, negli ultimi mesi i tassi e i costi dei mutui sono saliti a dismisura.

Una crescita esponenziale con le famiglie che si sono visti aumentare i costi dei mutui per la casa anche di diverse centinaia di euro se avevano optato per il tasso variabile. Ora, dunque, si è passati in un breve periodo da tassi quasi vicini allo zero a tassi che arrivano al 4,5%

In collegamento telefonico:

Riccardo De Lisa - Docente di Economia degli intermediari finanziari dell’Università di Cagliari

Yuri Griggio - Osservatorio Facile.it

© Riproduzione riservata