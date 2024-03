Olbia: rapina in una casa di periferia. Immobilizzate e minacciate con dei coltelli una donna e la figlia. Rapinatori fuggiti con pochi euro

Tortolì: arrestato un 22enne. Ha forzato un posto di blocco, senza patente, con un coltello a serramanico e con droga

Oliena: un 66enne si ribalta con la sua auto e finisce in un torrente

Cagliari: gli Oss in protesta bloccano Via Roma per qualche minuto

Donne: oggi spettacolo “Se dico no è no” al Conservatorio di Cagliari

Calcio: vigilia di Cagliari-Salernitana. Zappa, Oristanio o Azzi al posto di Luvumbo

© Riproduzione riservata