Le notizie dell'edizione delle 12 dell'11 ottobre 2023 a cura di Lele Casini.

Cagliari: visita del Ministro dell'Interno Piantedosi tra Assemini, Sinnai e la Prefettura del capoluogo

Politica: è uscito il primo sondaggio sulle preferenze per le prossime regionali

Ristori: bloccate le liquidazioni per i pescatori che annunciano azioni clamorose

Nuoro: i Nas scoprono 320 kg. di pesce e carne senza etichetta

Orosei: denunciata una donna. In cucina aveva un barattolo con 180 gr. di marijuana

Teatro: "Aperitivo a teatro" a Sa Manifattura a Cagliari per la giornata della psicologia 2023

Calcio: riprendono questo pomeriggio gli allenamenti del Cagliari. Domani amichevole a Carbonia.

