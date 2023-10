Le notizie dell'edizione delle 8:00 dell'11 ottobre 2023 a cura di Lele Casini.

Emergenza sangue: in Sardegna mancano ogni anno 30 mila sacche. La denuncia dell'Associazione Thalassa Azione Onlus.

Unione Sarda: un mese di abbonamento alla versione online per chi dona il sangue entro il 31 ottobre

Festa Forze Armate: oltre al Presidente della Repubblica Mattarella forse anche la Premier Meloni sarà a Cagliari il 4 novembre

Cronaca: ritrovato il furgone rubato dal piazzale dove ha perso la vita l'imprenditore Mario Mulas. Indagini vicine a una svolta

Cagliari: sono morti ieri dopo alcuni giorni di agonia i due pedoni investiti in città

Inventori in famiglia: ritorna questo weekend la due giorni a Sa Manifattura a Cagliari con ingresso gratuito

Calcio: riprendono oggi gli allenamenti del Cagliari. Domani amichevole a Carbonia

