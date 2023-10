Le notizie dell'edizione delle 10:00 dell'11 ottobre 2023 a cura di Lele Casini.

Festa Forze Armate: oltre al Presidente della Repubblica Mattarella forse anche la Premier Meloni sarà a Cagliari il 4 novembre

Cagliari: questa mattina sarà in Sardegna il ministro dell'Interno Piantedosi. Due gli appuntamenti in agenda tra Sinnai e Cagliari

Chiaramonti: scontro tra un furgoncino per la raccolta dei rifiuti e una mucca. Ferito il conducente

Quartucciu: un pensionato è rimasto ferito dopo essere stato investito da un'auto

Villaputzu: denunciati due operai per maltrattamenti di animali

Teatro: stasera a Nuoro la rassegna "Sardegna dei teatri"

Scacchi: a Pula sino a sabato i mondiali Under 20. Tra i partecipanti anche il cagliaritano Lorenzo Moretti

