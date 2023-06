Le notizie dell'edizione delle 12 del 1° giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Esercitazioni militari: stop da parte del Comitato Misto Paritetico delle Servitù. "I protocolli non hanno avuto attuazione"

Cronaca: cinque indagati dalla Procura per lo smaltimento rifiuti industriali pericolosi

Olbia: da sabato non si hanno notizie di un 69enne

Cagliari: crollato asfalto in via Trentino

Cagliari: incidente stradale sull'asse mediano

Porto Torres: sabato e domenica ritorna Monumenti Aperti. 22 i siti visitabili

Calcio: stasera allenamento a porte aperte per il Cagliari. Alle 18:30 anche la nuova puntata di Cagliari in Diretta. Ospite Fabio Pisacane

