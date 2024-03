Politica: la neo Governatrice in pectore Alessandra Todde attacca Solinas per le delibere “last minute”

Quartucciu: pensionato trovato morto nella sua abitazione. Viveva da solo

Sassari: definitive le condanne per i tre siriani accusati di aver trovato in Sardegna finanziamenti per la Jihad siriana

Alghero: sequestro di merci senza tracciabilità per tre passeggeri provenienti dall’estero

Alghero: principio di incendio in un chiosco del litorale

Quartu: secondo rogo che ha coinvolto rivendite auto. Due auto distrutte

A Tu per Tu: Alessandra Carta ci illustra l’ospite della puntata di oggi

Calcio: allenamento mattutino del Cagliari

Radiolina: Matteo Vercelli ci presenta gli ospiti della puntata di oggi dell’Informatore Sportivo di calcio a 5

© Riproduzione riservata