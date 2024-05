I Conti di Famiglia è la trasmissione di Radiolina condotta da Simona De Francisci e Giuseppe Deiana. Puntata dedicata all’allarme siccità in Sardegna e alla crisi idrica. L’allarme siccità diventa sempre più preoccupante. Ospite in studio Gavino Zirattu, presidente dei Consorzi di bonifica della Sardegna. In collegamento da San Teodoro la sindaca Rita Deretta.

Allarme siccità in Sardegna: la situazione

L’ultimo inverno è stato il meno piovoso dal 1922. Rispetto all’anno scorso, gli invasi sardi registrano 35 milioni di metri cubi d’acqua in meno, con il livello di riempimento al 65% delle capacità contro l’81% dell’anno precedente. Tuttavia, la situazione varia da zona a zona. La diga del Tirso è in buone condizioni, mentre il Flumendosa e l’invaso di Maccheronis a Posada sono in crisi. I Comuni della zona hanno già previsto restrizioni e potrebbero affrontare problemi quest’estate con l’afflusso turistico. Inoltre, il 53% dell’acqua immessa nella rete, sia grezza che potabile, va persa.

Gavino Zarittu ha descritto il quadro della situazione degli invasi in Sardegna, spiegando come i cambiamenti climatici stiano incidendo pesantemente. È fondamentale programmare nuove opere e nuovi soluzioni. La presidente della Regione Alessandra Todde ha convocato l’Ebas e il Consorzio di bonifica della Sardegna. L’energia elettrica costa ai Consorzi di bonifica 22 milioni di euro l’anno. Il presidente ha spiegato come intervenire e quali vantaggi possono arrivare dall’abbattimento dei costi.

Tra i Comuni più colpiti dall’allarme siccità in Sardegna vi è San Teodoro, un centro che in estate con i flussi turistici raddoppia la sua popolazione. La sindaca Rita Deretta però ha rassicurato tutti: «Saremo pronti ad accogliere tutti come avvenuto in altre emergenze».

