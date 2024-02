Regionali: ultime ore di campagna elettorale. Gli ultimi appuntamenti dei candidati a Governatore

Videolina: stasera alle 21 “Radar, speciale elezioni”. Il Direttore Emanuele Dessì condurrà e modererà il confronto tra i quattro candidati

Portovesme: ieri firmato l’Addendum al Protocollo per il rilancio di Euroallumina, chiusa dal 2009

Orosei: un carabiniere in pensione muore schiacciato da un ramo di albero che stava tagliando

Sassari: nove anni di reclusione per violenza sessuale sulla nipotina

Teatro: stasera alle 21 chiusura all’Astra del “Festival Etnia e Teatralità”

Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Alla fine parlerà Mister Ranieri. In Lega Pro Torres impegnata a Pontedera per l’anticipo della 28^ giornata

© Riproduzione riservata