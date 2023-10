Le notizie dell'edizione delle 8:00 del 13 ottobre 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: prime mosse sul fronte candidature. Massimo Zedda si presenterà alle prossime comunali

Regionali: domani assemblea Psd'Az e tavolo "Campo largo" per metodo scelta candidature

Aeroporti: la fusione tra le società di gestione continua nonostante lo stop del Tribunale

Tula: si ribalta un trattore, ferito un 70enne e le sue nipotine

Assicurazioni: in Sardegna gli aumenti tra i più alti in Italia per le Rc auto

S.Teodoro: stasera concerto dei The Kolors

Calcio: ieri amichevole a Carbonia per il Cagliari. 4 a 1 con gol di Petagna, Viola, Pavoletti e Jankto

Basket: sconfitta casalinga contro Madrid per le ragazze della Dinamo SS in Eurocup

© Riproduzione riservata