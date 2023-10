Le notizie dell'edizione delle 12:00 del 13 ottobre 2023 a cura di Lele Casini.

Armungia: secondo l'Inaf, domenica sarebbe caduto un meteorite a circa un Km. dal centro abitato

Osilo: auto giù da una scarpata di 30 metri. Uomo in codice rosso in ospedale

Cagliari: nello scontro fra diversi mezzi, uno è finito in un palo della luce. Solo lievi ferite

Alghero: feriti lievi anche in un incidente avvenuto sulla 291

Serdiana: grosso incendio a Monte Trexenta. A fuoco un capannone

Radiolina: alle 14:30 nuova puntata di Casa Cus

Basket: domani la Dinamo impegnata in casa controTreviso

