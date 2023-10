Le notizie dell'edizione delle 10:00 del 13 ottobre 2023 a cura di Lele Casini.

118: "Problema cronico" fanno sapere dall'Areus su ritardi arrivo mezzi di soccorso

Alghero: rinvio a giudizio per un 55enne per presunta violenza sessuale su minore

Olbia: denunciato turista svedese che in valigia aveva un reperto di epoca romana

Armungia: meteorite si abbatte a un Km. dal paese

Cagliari: al Marina Cafè Noir stasera ospiti Brizzi, Geda e Streets

Radiolina: oggi alle 14:30 nuova puntata di Casa Cus

