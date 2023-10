Le notizie dell'edizione delle 8:00 del 12 ottobre 2023 a cura di Lele Casini.

Acqua: alcuni bacini in Sardegna si stanno svuotando. Allarme in Ogliastra per gli animali

Piantedosi: la visita ieri in Sardegna del Ministro, ha annunciato il potenziamento degli organici di Polizia

Cagliari: stasera l'ex sindaco di Cagliari Massimo Zedda potrebbe annunciare la sua candidatura per le prossime comunali

Eolico: nei prossimi giorni la sentenza del Tar sulla vicenda tra Regione, Governo e multinazionale spagnola contro l'eolico a Bitti

Cagliari: per Marina Cafè Noir stasera la scrittrice Cristina Cassan Scalia presenterà il suo nuovo libro

Calcio: oggi alle 16 a Carbonia l'amichevole del Cagliari con tanti assenti

Radiolina: stasera alle 18:30 nuova puntata de "Il Cagliari in Diretta"

