Le notizie dell'edizione delle 12:00 del 12 ottobre 2023 a cura di Lele Casini.

Cagliari: allarme bomba al Tribunale. Evacuato l'edificio con interruzione delle udienze

Nuoro: la denuncia dei sindacati dei lavoratori dell'azienda di trasporto locale per le troppe aggressioni

Carbonia: blitz antidroga a Barega. Quattro uomini arrestati

Sassari: sequestrati 3800 giocattoli fuori norma

Cagliari: domani alle 15 nella facoltà di studio umanistici conferenza con ospiti i registi Bernardo Rey e Nube Sandoval

Carbonia: aperte le iscrizioni della seconda edizione del Carbonia Cinema Giovani Filming Lab

Calcio: questo pomeriggio amichevole per il Cagliari a Carbonia

Tennistavolo: vittoria e primato in classifica per la Marcozzi Cagliari in A1 maschile

