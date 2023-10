Le notizie dell'edizione delle 10:00 del 12 ottobre 2023 a cura di Lele Casini.

Cronaca: operazione nazionale contro la pedopornografia online. Interessata anche la Sardegna

Nebbia: disagi all'aeroporto di Elmas. Voli in arrivo dirottati su Alghero

Carbonia: blitz antidroga della Polizia. Quattro gli arresti

Cagliari: due arrestati per rapina nell'indagine per la morte di Mario Mulas

Carbonia: aperte le iscrizioni della seconda edizione del Carbonia Cinema Giovani Filming Lab

Calcio: questo pomeriggio amichevole del Cagliari a Carbonia

Radiolina: stasera alle 18:30 nuova puntata de "Il Cagliari in diretta"

