Francesco Abate – giornalista di L’Unione Sarda – conduce la puntata del 5 luglio 2024 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti della puntata e argomenti:

Mauro Pili – Caporedattore de L’Unione Sarda: Speculazione energetica in Sardegna, i dubbi sulla moratoria

Donatella Di Pietrantonio – Scrittrice, vincitrice del Premio Strega 2024: l’intervista ai microfoni di Radiolina

Davide Catinari – Direttore artistico Vox Day per presentare la nuova edizione di Karel Music Expo

Veronica Fadda – Giornalista per le notizie in primo piano su Unionesarda.it

Maria Oppo – Poetessa

