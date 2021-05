Un Boeing 737 di Ryanair partito da Atene con 171 passeggeri a bordo e diretto a Vilnius, in Lituania, è stato costretto a dirottare all’aeroporto di Minsk.

Per motivi di sicurezza, ufficialmente, un allarme bomba. Ma una volta atterrato il velivolo la Polizia ha prelevato Roman Protasevich, 26enne oppositore bielorusso, giornalista e fondatore dei Nexta, da mesi nel mirino del presidente Alexander Lukashenko.

La presidenza bielorussa ha fatto sapere alle agenzie che Lukashenko ha ordinato di persona che un Mig-29 scortasse il velivolo Ryanair all’aeroporto di Minsk, dopo un allarme bomba “ricevuto mentre l’aereo era sul territorio nazionale”, ma le autorità “hanno dichiarato che sul velivolo non sono stati trovati esplosivi”. Il ministero dell’Interno ha anche confermato l’arresto di Protasevich, residente a Vilnius, che ora rischia fino a 15 anni di carcere perché la sua Nexta (il canale informativo su Telegram più importante della Bielorussia) è stata dichiarata estremista e accusata di aver organizzato le proteste contro Lukaschenko. Ma i sostenitori del 26enne lanciano l’allarme: “Rischia la pena di morte”.

Il capo dello Stato lituano Gitanas Nauseda ha chiesto “urgentemente” la liberazione del giornalista, parlando di un evento “senza precedenti”, di un’azione “abominevole del regime bielorusso”.

La Ue ha chiesto l'immediato rilascio di tutti i passeggeri dell'areo Ryanair costretto ad atterrare a Minsk, in Bielorussia. L'episodio è stato duramente condannato all'unisono dai presidenti del Parlamento Ue, David Sassoli, della Commissione Ursula von der Leyen, del Consiglio Charles Michel e dall'Altro rappresentante Ue Josep Borrell. "TUTTI i passeggeri devono essere in grado di continuare il loro viaggio immediatamente", ha scritto Borrell in un tweet, chiedendo implicitamente il rilascio dell'oppositore in esilio Roman Protasevich.

L’aereo ha deviato quando era a pochi chilometri dal confine con la Lituania, affiancato da velivoli militari bielorussi che lo hanno fatto atterrare a Minsk.

“L’equipaggio del volo diretto da Atene a Vilnius stato informato di una potenziale minaccia alla sicurezza a bordo dai controllori del traffico aereo bielorussi che hanno dato l’ordine di dirottare verso l’aeroporto più vicino, Minsk”, spiega Ryanair. “L’aereo è atterrato in sicurezza e i passeggeri sono stati fatti sbarcare per consentire i controlli di sicurezza delle autorità locali. A bordo non è stato trovato nulla”. L’aereo è poi partito dopo essere rimasto fermo oltre cinque ore all’aeroporto della capitale bielorussa.

(Unioneonline/L)

