Quella registrata in Francia è la vincita più alta mai realizzata in Europa. Un fortunato si è aggiudicato i 220 milioni di euro messi in gioco con la lotteria paneuropea Euromillions la cui estrazione è avvenuta ieri sera.

Ora il vincitore (o vincitrice) avrà 60 giorni di tempo per presentarsi alla Française des jeux (FDJ che detiene il monopolio delle lotterie e delle scommesse sul territorio francese) e ritirare il premio, che è il più grande jackpot nella storia della lotteria europea dalla sua nascita nel 2004, vinto con la combinazione 21 26 31 34 34 49 e le stelle 2 e 5.

Il jackpot precedente era stato intascato in Svizzera, 210 milioni di euro, messo in gioco il 26 febbraio 2021.

