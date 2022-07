"Alcune questioni restano da risolvere ma ci sono progressi sull'esportazione di grano ucraino ed è un buon segno". Le parole sono di Vladimir Putin che ieri, per la prima volta dall'invasione di Mosca, ha incontrato a Teheran il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ringraziandolo per la mediazione offerta da Ankara sui corridoi nel mar Nero per esportare grano dai porti dell'Ucraina. Pare che l'accordo sia a portata di mano. Il piano del resto è stato elaborato la scorsa settimana a Istanbul da delegazioni di Russia, Ucraina, Turchia e rappresentanti dell'Onu e nei prossimi giorni potrebbe essere firmato.

Putin ha anche ringraziato Arabia Saudita, Emirati arabi uniti e “altri Paesi” che “stanno cercando di mediare per trovare una soluzione in Ucraina”. E la Siria di Assad, grande alleato di Mosca “rompe” le relazioni diplomatiche con Kiev.

Intanto il portavoce della Casa Bianca John Kirby ha detto che saranno inviati nuovi aiuti militari all’Ucraina e annunciato nuove sanzioni per Mosca, mettendo in guardia: “Abbiamo informazioni sul fatto che la Russia si prepara ad annettere ulteriore territorio ucraino, ha già commesso un grande errore con l’invasione”.

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

Di seguito le notizie di ora in ora.

Ore 9.20 – Civili uccisi nel Donetsk

Ieri "i russi hanno ucciso cinque civili nella regione di Donesk: due a Krasnopillia, uno a Kramatorsk, uno a Soledar, e uno ad Avdiivka. Altre 16 persone sono rimaste ferite", ha detto Pavlo Kyrylenko, capo della amministrazione militare della regione. Lo riferisce Ukrinform.

***

Ore 8.25 – Siria interrompe relazioni con Kiev

La Siria ha annunciato oggi la rottura delle sue relazioni diplomatiche con Kiev, conformemente al principio di "reciprocità", dopo che l'Ucraina a fine giugno aveva preso le stessa misura in seguito al riconoscimento da parte del governo siriano delle repubbliche separatiste filo-russe. Una fonte del ministero siriano degli Esteri citato dall'agenzia ufficiale Sana ha affermato che "la Repubblica araba siriana ha deciso di rompere le relazioni diplomatiche con l'Ucraina, conformemente al principio di reciprocità e in risposta alla decisione del governo ucraino".

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata