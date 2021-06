La Food and Drug Administration – l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici – ha disposto che circa 60 milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus Janssen, prodotto da Johnson&Johnson, siano scartate a causa di una possibile contaminazione.

Le fiale sono state prodotte nello stabilimento di Baltimora, nello Stato del Maryland, dove in questi mesi sono stati riscontrati alcuni incidenti.

Attualmente l’organismo americano sta valutando se consentire la distribuzione negli Usa o in altri Paesi di almeno 10 milioni di dosi di questi vaccini, accompagnate però da un'avvertenza.

Nell’avviso si spiegherebbe che le autorità non sono in grado di garantire che lo stabilimento di produzione abbia seguito le pratiche corrette. Fabbrica la cui riapertura, tra l'altro, non è stata ancora decisa dopo due mesi di stop.

