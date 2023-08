Negli Usa primo dibattito televisivo tra i candidati alla Casa Bianca del partito repubblicano.

Otto i partecipanti e un grande assente: Donald Trump, che ha deciso di disertare il confronto – ospitato a Milwakee e trasmesso da Fox News – ma che non rinuncia alla volontà di partecipare alla corsa presidenziale nonostante i tanti guai giudiziari.

GLI OTTO CANDIDATI – Al faccia a faccia erano invece presenti gli altri contendenti alla nomination del Grand OId Party: il governatore della Florida Ron Desantis, il suo collega del North Dakota Doug Burgum, l'ex vicepresidente Mike Pence, gli ex governatori del New Jersey Chris Christie e dell'Arkansas Asa Hutchinson (entrambi ex procuratori federali), il senatore afroamericano Tim Scott, l'imprenditore di origine indiana Vivek Ramaswamy, unico outsider della serata. Unica donna invece l'ex governatrice del South Carolina Nikky Haley (già ambasciatrice Usa all'Onu sotto la presidenza Trump).

TRUMP – Secondo i commentatori nessuno ha particolarmente brillato e lo “spettro” di Trump ha continuato ad aleggiare sulla serata, come quando i candidati si sono detti d’accordo con la decisione di Mike Pence, ex vice di Trump, di condannare e prendere le distanze dall’atteggiamento dell’ex presidente in occasione dell'assalto al Campidoglio seguito all’elezione di Biden.

Quanto a Trump, in una intervista concessa su X all’amico anchorman Tucker Carlson, ha nuovamente tirato fuori quelli che sono ormai i suoi cavalli di battaglia “incendiari”, a cominciare dalla convinzione che le elezioni del 2020 che lo hanno visto sconfitto siano state viziate da brogli.

