Un uomo è stato infettato da un fungo delle piante.

È successo in India dove il particolare salto di specie è stato documentato e accertato per la prima prima volta dalla letteratura scientifica. Il Chondrostereum purpureum è responsabile della “malattia della foglia d’argento” o “mal di piombo”, fatale nel mondo vegetale, rischiosa per gli esseri umani, che porta gli alberi infetti ad assumere un caratteristico colore plumbeo-argentato. Il caso ha coinvolto un micologo indiano 60enne che, per lavoro, è entrato in contatto con diversi funghi e sostanze organiche. Ma con il “responsabile” dell’infezione, stando alle dichiarazioni dello studioso, non ci sarebbe stato alcun contatto.

Tra i sintomi riscontrati, una volta presentatosi in un centro medico, c’erano voce rauca, difficoltà a deglutire e debolezza. E le analisi hanno svelato l’origine del suo star male: un ascesso nella trachea. La diagnosi non è stata facile, i primi controlli hanno mostrato “solo” la presenza di strutture filamentose, classiche di funghi e muffe. Solo accertamenti più approfonditi hanno consentito di risalire alla causa del problema, consentendo così all’uomo di iniziare una cura mirata a base di antimicotici, durata ben due mesi.

