L’ex europarlamentare Antonio Panzeri chiama in causa anche Lara Comi nell’inchiesta Qatargate.

Nelle dichiarazioni ai pm di Bruxelles Michael Claise e Raphael Malagnini, l’esponente del Pd ha tirato in ballo l’eurodeputata di Forza Italia, raccontando di aver visto e gettato una sua borsa con dentro 60-70mila euro in contanti.

«Nel 2019 Comi mi ha chiamato chiedendo un favore, se potevo ritirare una borsa dal suo appartamento a Bruxelles e metterla da parte», ha raccontato Panzeri, affermando di aver chiesto all'assistente Giuseppe Meroni di ritirare la borsa. Quando Comi venne arrestata nell'inchiesta “Mensa dei poveri”, ha aggiunto, «sono andato da Meroni e abbiamo aperto la borsa. Ho visto dei vestiti e dei libri vuoti all'interno, con contanti tra 60 e 70mila euro, non li ho contati. Quindi ho preso tutto, ho deciso di buttare via i soldi nella spazzatura. Meroni ha visto i soldi ma non ha preso niente».

Panzeri ne ha parlato con Comi, ha riferito: «Le ho solo detto che i soldi non c’erano più. Sulla borsa le ho detto che il caso è chiuso e non mi ha chiesto altro, non so da dove venissero i soldi di questa borsa. C’è stato un incontro a Doha, nella primavera del 2019, con il ministro Al Marri, Francesco Giorgi, l'algerino (Boudjellal, ndr ) e io, Andrea Cozzolino, Lara Comi. Penso che Eva Kaili fosse presente, ma la decisione presa, in termini di denaro per i deputati, includeva anche lei. Al termine, i qatarini hanno deciso di mettere a disposizione per le campagne elettorali dei tre 250.000 euro ciascuno. Ed è stato fatto».

Panzeri non ha saputo dire se i soldi nella borsa di Comi fossero parte dei 250mila euro dell'accordo col Qatar. L'avvocato di Comi, Gian Piero Biancolella, ha dichiarato che la sua assistita «non ha mai accettato finanziamenti illeciti per la campagna 2019».

«È importante smentire l'idea che io sia il grande capo - ha detto invece Panzeri -. Queste persone accettavano denaro in cambio della tutela degli interessi del Qatar come parte del loro lavoro parlamentare. Si stabilì che Giorgi assumesse il ruolo di assistente di Cozzolino. I soldi sono arrivati a casa sua, un milione e 250mila euro in contanti. C'erano anche 250mila euro per me e per lui».

(Unioneonline/L)

