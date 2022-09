Tensioni attorno alla centrale di Zaporizhzhia nel 216esimo giorno di guerra in Ucraina.

"I dipendenti non vogliono collaborare con i russi e cercano di lasciare i territori temporaneamente occupati dalle forze armate di Mosca. La parte occupata della regione di Kherson è completamente chiusa in ingresso e in uscita", scrive lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate di Kiev.

Nel frattempo, il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo, ed ex presidente della Federazione, Dmitry Medvedev, spiega come la Russia abbia "il diritto di utilizzare armi nucleari, se necessario, in base alla dottrina nucleare".

La Russia - ha aggiunto - "farà tutto il possibile per impedire ai vicini ostili, come l'Ucraina, di acquistare armi nucleari".

Nel frattempo un attacco russo ha distrutto l’aeroporto di Kryvyi Rih, nell’Ucraina meridionale, distrutto con un missile Kh-59. È quanto riferisce sui social Valentyn Reznichenko, capo dell'amministrazione militare regionale, aggiungendo che non risultano persone ferite nell'attacco.

Finlandia, oltre 7mila russi entrati ieri dalla frontiera

Ieri la Guardia di Frontiera della Finlandia ha registrato l'ingresso di "7.743 russi attraverso il confine terrestre", 3.662 russi sono poi usciti dal Paese. Lo fa sapere su Twitter la Rajavartiolaitos, la Guardia di Frontiera finlandese. "Il traffico è ancora intenso ma si è ridotto rispetto al picco del fine settimana: la maggior parte di chi entra si dirige verso altri Paesi", si legge nell'aggiornamento.

