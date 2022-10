Oggi riunione urgente del G7 sull’Ucraina, dopo la drammatica escalation del conflitto con i raid russi che hanno risposto all’attacco ucraino sul ponte della Crimea.

Ieri i missili russi (83 quelli sganciati cui vanno aggiunti 17 droni kamikaze iraniani) hanno colpito tutte le principali città del Paese. Kiev, Leopoli, Ivano-Frakivsk, Dnipro, Odessa. Una ventina i morti, un centinaio i feriti.

E nel mirino di Putin c’è proprio il presidente ucraino Zelensky, sfiorato dai bombardamenti, con i missili che sono caduti a pochi passi dai palazzi presidenziali. E mentre Mosca diffondeva notizie secondo cui il presidente ucraino era in fuga, Zelensky si è mostrato nel centro della Capitale in un video su Telegram, pronto a rispondere colpo su colpo agli attacchi russi: “Non ci facciamo intimidire”, ha detto.

I missili hanno distrutto infrastrutture strategiche, causando incendi, esplosioni e blackout di massa e facendo tornare il terrore nella capitale e nella zona occidentale del Paese.

È la vendetta di Putin dopo l’attacco ucraino alla Crimea, “ed è solo l’inizio”, ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, secondo cui l’obiettivo deve essere “lo smantellamento totale del regime politico in Ucraina”.

“Stanno cercando di distruggerci e spazzarci via dalla faccia della terra”, ha denunciato Zelensky, mentre Putin rivendicava “massicci attacchi alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina”, definendola al pari di “un'organizzazione terroristica”, e la Difesa di Mosca annunciava che “gli obiettivi dei raid di precisione sono stati raggiunti”.

Unanime la condanna dell’Occidente, con Biden che definisce “brutali” gli attacchi e annuncia l’invio di nuovi pacchetti di armi a Kiev. Il presidente Usa si è impegnato a fornire a Kiev anche “sistemi avanzati di difesa aerea”.

Di seguito le notizie di ora in ora

Sirene d'allarme a Kiev e in tutto il Paese

Le sirene antiaeree sono tornate a risuonare questa mattina a Kiev e in tutta l'Ucraina: lo riportano la Bbc e la Tass, che cita il portale ucraino di notizie Strana. Secondo il portale, il Servizio di emergenza del Paese ha diramato messaggi in cui si legge che esplosioni sono altamente probabili durante il giorno, sottolineando che i cittadini sono invitati a rimanere nei rifugi e non ignorare gli allarme aerei.

Nuovo raid su Zaporizhzhia

Le forze russe hanno attaccato di nuovo, nella notte, la città di Zaporizhzhia, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto il governatore della regione, Oleksandr Starukh. Secondo quanto riporta il Kyiv Independent, Mosca ha preso di mira un sito infrastrutturale. Almeno 15 le esplosioni.

(Unioneonline)

