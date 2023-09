Non ha pace la regione di Odessa, teatro anche stanotte di attacchi russi che si sono concentrati nel distretto di Izmail.

Per l’Ucraina sono state ore di fuoco. Lo ha reso noto su Telegram il governatore Oleh Kiper, chiedendo ai residenti di rifugiarsi e rimanere in casa. Ancora nessun bilancio delle vittime. Kiper in seguito ha comunicato che le forze ucraine hanno abbattuto 17 droni russi sulla regione di Odessa e che alcuni edifici nel distretto della città portuale di Izmail sono stati danneggiati.

«Diciassette droni sono stati abbattuti dalle nostre forze di difesa aerea. In diverse località del distretto di Izmail sono stati danneggiati magazzini ed edifici di produzione, macchine agricole e attrezzature di imprese industriali», ha riferito il governatore.

Le truppe di Mosca – nelle stesse ore – avrebbero inoltre distrutto quattro motoscafi militari nel Mar Nero con a bordo soldati ucraini. Il ministero della Difesa russo ha riferito su Telegram che «nella notte tra domenica e lunedì nella parte nordoccidentale del Mar Nero l'aviazione navale ha distrutto quattro motoscafi militari veloci Willard Sea Force di fabbricazione americana con a bordo squadre di sbarco delle forze armate ucraine che stavano viaggiando in direzione di capo Tarkhankut, nella parte occidentale della penisola di Crimea».

(Unioneonline/v.f.)

