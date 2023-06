Il suo corpo senza vita era stato trovato all’interno di un grosso frigorifero a Santo Domingo, il 21 gennaio del 2021.

Per l’omicidio di Claudia Lepore, 59enne italiana originaria del Modenese ma da tempo residente in Repubblica Dominicana, è stato condannato a 30 anni di carcere il 48enne Antonio Lantigua. L’uomo, un artigiano di 48 anni, è conosciuto nel Paese come “El Chino”.

La vittima nell’isola caraibica aveva anche delle attività. Secondo i giudici Lantigua sarebbe l'unico esecutore materiale dello strangolamento della donna. Prosciolti dalle accuse invece Ilaria Benati, modenese, ed il socio in affari di Lepore, Jacopo Capasso, originario di Pistoia, entrambi indagati in un primo momento per il delitto.

