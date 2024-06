«Un’eventuale condanna al carcere potrebbe essere un punto di rottura per i miei sostenitori».

Lo ha detto Donald Trump a proposito della condanna inflittagli dai giudici per il caso della pornostar Stormy Daniels.

Una frase che suona come una velata minaccia, se si pensa all’assalto a Capitol Hill.

«Per me il carcere è ok, ma penso che per i miei sostenitori sarebbe difficile da digerire. Potrebbe essere un punto di rottura», ha dichiarato l’ex presidente in un’intervista a Fox.

«Non ho fatto assolutamente nulla, usano la giustizia come un’arma, cosa che avviene in Sud America», ha ribadito.

La campagna di Trump per le presidenziali 2024 ha intanto raccolto 70 milioni di dollari solo nelle 48 ore successive al verdetto di colpevolezza, fa sapere lo staff del tycoon.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata