Il riconteggio dei voti sollecitato da Donald Trump e dal suo entourage in Arizona si trasforma in una beffa per l’ex presidente Usa uscito sconfitto dalle elezioni dell’autunno 2020.

Dopo la sconfitta, lo staff legale di The Donald aveva chiesto ufficialmente che fossero ricalcolati i voti espressi nella contea più grande dello Stato (quella di Maricopa, dove si trova la capitale Phoenix), ipotizzando possibili errori o – peggio – brogli per fare vincere Joe Biden.

A calcoli terminati, però, è risultato che Biden ha addirittura preso anche più voti di quelli finora assegnatigli, mentre Trump ne ha invece incassati molti meno. Nel dettaglio, secondo il rapporto ufficiale: Biden +99 voti, mentre Trump -261. In tutto Biden ha ricevuto nella contea 45mila voti rivelatisi cruciali per conquistare lo Stato dell'Arizona.

Un altro duro colpo, insomma, per i fautori del “furto elettorale” che avrebbe consentito a Biden di aggiudicarsi la partita per la Casa Bianca, teoria sostenuta sia da Trump che dai suoi sostenitori.

