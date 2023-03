«Rimettetemi alla Casa Bianca e l'America sarà nuovamente un Paese libero e voi sarete vendicati».

Comizio-show per Donald Trump all'aeroporto di Waco, in Texas, per aprire la campagna elettorale con cui spera di riuscire a riottenere la nomination repubblicana per correre nuovamente per la Casa Bianca, alle presidenziali del prossimo anno.

Davanti ai suoi sostenitori il magnate newyorchese non ha mancato di lanciare strali contro l’amministrazione democratica: «Il regime di Biden – ha tuonato – ha usato le forze dell'ordine e della giustizia come un arma», trasformando gli Stati Uniti in una «repubblica delle banane».

Trump ha anche parlato dei suoi guai con la giustizia, attaccando il procuratore di New York Alvin Bragg che coordina l’inchiesta a suo carico: «Mi persegue per niente, non è un reato, non è un reato minore e non è nemmeno un “affair”».

Infine Stormy Daniels, l’ex pornostar che sostiene di essere stata pagata dall’ex presidente, in occasione delle elezioni 2016, per tacere sulla loro relazione. «Non mi è mai piaciuta la sua faccia da cavallo», l’insulto di Trump, non nuovo a offese del genere nei confronti della donna che lo accusa.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata